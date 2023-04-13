ПРЭМ 20
Преобразователь расхода электромагнитный
Электромагнитные расходомеры ПРЭМ и вычислители количества теплоты ВКТ известны всем специалистам рынка, заслужили доверие годами безаварийной работы на объектах. Высокие стандарты производства Теплоком гарантируют выпуск оборудования с длительным сроком службы.
Теплоком — завод полного производственного цикла, выпустивший уже более 1.5 миллиона единиц продукции
Для знакомства с Теплоком приглашаем вас совершить онлайн 3D-экскурсию на наше производствоК экскурсии
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