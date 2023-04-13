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Теплоком инжиниринговая производственная компания

Теплоком инжиниринговая производственная компания с 30-летним опытом работы на рынке энергосбережения Российской Федерации

Мы производим приборы учёта тепла и газа

Электромагнитные расходомеры ПРЭМ и вычислители количества теплоты ВКТ известны всем специалистам рынка, заслужили доверие годами безаварийной работы на объектах. Высокие стандарты производства Теплоком гарантируют выпуск оборудования с длительным сроком службы.

50 000
приборов производится ежегодно

Теплоком — завод полного производственного цикла, выпустивший уже более 1.5 миллиона единиц продукции

  • 5000
    кв. метров производственных помещений
  • 200
    сотрудников в компании
  • 4
    региональных склада
  • 150
    региональных партнёров и сервисных центров

Теплоком сегодня

Лидеры продаж

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  • фланец
  • сэндвич
ПРЭМ 20 - Преобразователь расхода электромагнитный
ПРЭМ 20
Преобразователь расхода электромагнитный
от 31 296.00 ₽
  • фланец
  • сэндвич
ПРЭМ 32 - Преобразователь расхода электромагнитный
ПРЭМ 32
Преобразователь расхода электромагнитный
от 35 160.00 ₽
ВКТ-9 - Вычислитель количества теплоты
ВКТ-9
Вычислитель количества теплоты
от 21 180.00 ₽
ВКТ-7 - Вычислитель количества теплоты
ВКТ-7
Вычислитель количества теплоты
от 20 640.00 ₽
3D-экскурсия на наше производство

3D-экскурсия на наше производство

Для знакомства с Теплоком приглашаем вас совершить онлайн 3D-экскурсию на наше производство

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